Beszélgetésünk apropóját a szabadkígyósi Wenckheim-kastély több épületének felújítása adta a svájcerájtól a postamúzeumig, a vadászat szempontjából pedig az intézői lak, melynek egy szeletét a vadászkamara alakította ki, rendezte be. Sőt, Zuberecz Tibor tárlatvezetést is tartott a Wenckheimek vadgazdálkodásáról, vadászati szokásairól. Többek között a fácán meghonosításai is hozzájuk kötődik térségünkben.

A fővadász egy másik téma kapcsán szólt arról, hogy a határban nagyon elszaporodott a mezei pocok. Emiatt a növénytermesztő gazdák vészhelyzeti engedélyt kérhettek és kaphattak egy olyan szerre, mely igazán hatásos a kártevő ellen.

– Ugyanakkor azt tapasztaljuk a határban – főként a mezeinyúl-elhullásásnál –, hogy több gazdálkodó nem az előírások szerint használja a szert – ecsetelte Zuberecz Tibor. – Ezt a járatokba kell tenni, és jól betaposni. Vannak, akik ugyanakkor a felszínt szórják meg a szerrel például repítőtányér, nagyobb kanál alkalmazásával. Mivel a tápláléklánc csúcsán mi, emberek vagyunk, akár humán megbetegedéseket is okozhat ez a szer.

Zuberecz Tibor a kártevők kapcsán beszélt az aranyasakálról is. A nádi farkasokat tűzzel-vassal irtják Békésben, de az elszaporodásuk ennek ellenére is jelentős.

