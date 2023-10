Magyar katolikus jelenlét a világban címmel nyílt vándorkiállítás hétfőn a Karácsonyi János Katolikus Gimnáziumban. A kiállítás a Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézete jóvoltából valósult meg, megnyitóját a gimnázium és a Nádi Boldogasszony Plébánia szervezte. Az érdeklődők tíz tablón „utazhatják körbe” a Földet a vándorkiállítás révén, amely Magyarország határain túli, de magyar vonatkozású zarándokhelyeket, katolikus emlékeket, nagy hatású magyar katolikus személyiségeket és a különböző világrészeken tevékenykedő magyar misszionáriusok szolgálatát mutatja be.

A kiállításmegnyitón elsőként Bengery Zsoltné intézményvezető köszöntötte a jelenlévőket. Elárulta, a 2022/23-as tanév az évfordulók jegyében telik intézményükben. Ilyen például a gimnázium 120 éves jubileuma, a plébánia 625 éves évfordulója, hiszen 1398-ban volt az első gyulai búcsújárás, illetve kerek 200 éve szentelték fel a Nádi Boldogasszony templomot. Továbbá most 165 éve annak, hogy megszületett december 15-én Karácsonyi János, a gimnázium névadója, és 105 éve vette át a gyulai plébániát Apor Vilmos. Az igazgató végül egy 87 éves jubileumot említett, ami az előtérben található Szent Imre szobor felavatásának évfordulója, és beszámolója szerint kapcsolódik a jelenlegi kiállításhoz.

Dr. Serfőző Levente elmondta, 2022 szeptemberében, a Katolikus Társadalmi Napok keretében Szegeden mutatták be elsőként a most Gyulára érkezett vándorkiállítást. Hozzátette, akkor fogalmazódott meg a gondolat, miszerint többet érdemel a tíz tablón keresztül bemutatott történet egyetlen helyszínnél. Így született meg tehát a vándorkiállítás ötlete, amelynek keretében iskolákban mutatják be a Magyar katolikus jelenlét a világban című, rendkívül gazdag történelmű tárlatot.

A kiállítás két hétig lesz megtekinthető a gimnáziumban /Fotó: Lehoczky Péter/

Az oktatási püspöki helynök Papp László, egykori Karácsonyi János gimnáziumi diák történetét idézte fel, aki Gyulán született, majd az érettségi és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem elvégzése után jezsuiták segítségével indult Brazíliába misszióba. Ismertette, Papp László egy rendkívül szép lelkipásztori életet élt. Az ő példájából is kiderül, hogy a magyar katolikus jelentét a világban Gyulát is érinti.

Érszegi Márk Aurél kifejtette, a Magyar katolikus jelenlét a világban című kiállítás hatalmas, egyetemes történetről szól, aminek a Karácsonyi János Katolikus Gimnázium is része, régi és jelenlegi tanulóival együtt. A tablókon szereplő történetek közül kiemelt például két magyar jezsuitát, akik közül az egyik, Menyhárt László atya Szarvason született, tehát innen, Békés vármegyéből jutott el a 19. század végén a mai Mozambik területére, a Zambézi folyó mentére, ahol a helyi őslakosok életkörülményeit igyekezett javítani. Amit itt, az Alföldön megtanult a mezőgazdaság területén, azt Mozambikban átültette a gyakorlatba, és megmentette az ottani embereket az éhezéstől. Azok az épületek pedig, amiket a két magyar jezsuita a Zambézi folyó mentén felépített, még ma is állnak.