„Kiskőröst és Nagyszalontát régi vágyam volt ily módon összekötni. Petőfi és Arany egymást tisztelő és elismerő, ugyanakkor baráti élccel és pajkossággal fűszerezett kapcsolata tágabb értelmezésű üzenetet is közvetít a ma emberének: két teljesen más habitusú, életszemléletű, érdeklődésű ember képes volt arra, hogy megtalálja a másikhoz a kapcsot, a közös pontokat. Kétszáz év után kövessük őket végre mi is. Tartsanak velem fizikailag, vagy lélekben egy izgalmas és szépnek ígérkező utazáson” – invitálta követőit Tóth Péter Lóránt, aki örömmel látta, hogy a szénásiak mekkora szeretettel várták.

És nem csak a helyiekkel, hanem Orosházáról, Pusztaföldvárról, a környék más településeiről érkezett érdeklődőkkel is találkozott a versvándor a Nagyszénási Kulturális Központban.

Helyiek mellett más településekről érkezőkkel is találkozott Nagyszénáson. Fotó: Tüskés Tibor

Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi tanárt sokan ismerik Békésben, nagyon sok település könyvtárában járt már a Radnóti-díjas versmondó. Most gyalogosan érkezett Nagyszénásra, hogy szombaton onnan folytassa útját Kondorosig lovaskocsin.

Érdeklődésünkre elmesélte, ez az út a Petőfi 200 emlékév zárása.

Diákok és felnőttek nagyon nagy várakozással fogadtak és vártak Szénáson. Komolyan mondom, ritka már az ilyen szintű érdeklődés, szervezés és nyitottság, mint amit itt tapasztaltam. Igaz, nem vagyok ismeretlen ebben a megyében sem, a verseket már sokfelé eljuttattam a megyei könyvtár jóvoltából és külön öröm, hogy a kisebb településeken ilyen az előadásaim iránt a fogadtatás és igen jók a visszajelzések, az embereknek tetszenek ezek az irodalmi programok. Azt gondolom, hogy nagy titok nincs benne.

Tóth Péter Lóránt azt is elárulta, próbálja a két költő alakját emberivé tenni, s hogy összekösse a mával. Fontos számára az is, hogy ne csak a 200 évvel ezelőtti történeteket mesélje, hanem arról is szóljon, hogy Petőfi és Arany barátsága mit taníthat nekünk 2023-ban.

Kondorosra indulása előtt elárulta, miért választotta közlekedési eszközéül a lovaskocsit: Kiskőrös és a Nagyszalonta közötti távot zömében gyalog vállalja, de a Nagyszénás-Kondoros közötti 16 kilométert kocsin teszi meg, de csónakba is száll...

– Mint egykoron Petőfi, én is ezeket a közlekedési eszközöket használom utam során. Kondorosról tovább gyalogolok Békésig. Békésről indulva elmegyek Mezőberénybe. Mezőberényből Dobozig csónakkal jutok tovább. Majd Méhkeréken megpihenek vasárnap. Hétfőn pedig Nagyszalonta a végállomásom.

Visszafelé, október 24-én, kedden, Békésen, a könyvtárban találkozhatnak az érdeklődők Petőfi Sándor és Arany János barátságáról előadást tartó versvándorral.

Kirajzolódik egy barátság története

