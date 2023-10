Értéksorrendet kell felállítani

Zalai Mihály, a vármegyei önkormányzat elnöke elmondta, a kormány, a minisztérium olyan partnerként tekint a vármegyei önkormányzatokra, amelyek nem csak a véleményükkel, hanem a munkájukkal is hozzájárulhatnak a fejlesztésekhez. Hozzátette, mindezzel új fejezetet kezdődik. A TOP Plusz programról kifejtette, a vármegyében már eleve várostérségekben gondolkodtak, amelyek Békésben szinte teljesen lefedik a járásokat, és a fenntartható városfejlesztéssel érintett városok, Gyula és Békéscsaba esetében is várostérségekben gondolkodtak. Kiemelte, hogy Arad megye számos területen, a turizmus kapcsán is fontos vármegyénk szempontjából.

Szebellédi Zoltán, az Alföld Slow Egyesület elnöke elmondta, a slow turizmus abból a felismerésből alakult ki, hogy az egyénnek, a kis közösségeknek nagy szerepe van a változások elérésében.

– Ennek egyik kulcsa, hogy értéksorrendet kell kialakítanunk az életünkben, hogy a fontos dolgokra, a családra, a szűkebb környezetre jusson időnk – fogalmazott. – Mindezek alappillére a lokalitás, a helyi gazdaság, a vidék fejlődése és megmaradása. Valós, megválogatott egyedi értékekre, emberi kapcsolatokra épülő élményközpontúságra, fenntarthatóságra, társadalmi jóllétre, erősödő közösségi tervezésre és cselekvésre, a "szeretek itt élni" élményére van szükség.