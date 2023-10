A háromszintes, barokk stílusú kastélyt a 18. század második felében építette a Tisza család. Az évek során többször átépítették. A több mint 250 éves épület történelmi jelentőségét növeli, hogy a Tisza család két miniszterelnöknek is otthona volt: Tisza Kálmán 1875 és 1890 között, illetve gróf Tisza István 1903 és 1905, majd 1913 és 1917 között volt kormányfő. A krónikák szerint a kastély kormányülésnek is adott otthont, az ország sorsát befolyásoló tárgyalások, döntések színhelyeként szolgált.

Az épület gróf Tisza István ideje alatt számottevő korszerűsítést kapott: bevezették az áramot, a padlástérben hideg-meleg vizes tartályt helyeztek el, és bekötötték a telefonvonalat. A két világháború között a kastélyt tovább fejlesztették, ám a második világháború végén a teljes berendezése megsemmisült, miután a betörő román-szovjet csapatok kirabolták. Az ezt követő államosítás után a 1949-ben általános iskolát és művelődési házat helyeztek el a kastélyban, később pedig a geszti községi könyvtárat is itt rendezték be.

A rendszerváltás után az épület állapota folyamatosan romlott, és a 21. századra romos állapotba került, így a felújítása az utóbbi években folyamatosan napirenden volt, ez a munka végül a West Hungária Bau Kft. és a Build It Mérnökiroda Kft. konzorciuma által kezdődhetett meg – jelezték.

A jelenleg is zajló felújítás során többek közt helyrehozzák a vakolatot, új tetőhéjazatot építenek, restaurálják a parkettát, a beltéri faajtókat, a kőfelületeket és a mennyezeti gipszstukkókat. A beruházásban a kastély mellett a tiszttartó házat, valamint a kripta épületet is fel kell újítani, továbbá a fejlesztés része a parkrendezés és a kiállítóterek létesítése is.