Világ életében aktív közösségi életet élt

Raffay Györgyné Gyebnár Julianna 1939 júniusában született Kamuton. Szarvason diplomázott, több mint negyven esztendeig tanított. Két gyermeke, négy fiúunokája és öt dédunokája van; a család lekisebb tagja, Vilmoska két hete született meg. Julika néni az iskolában gyermek- és ifjúságvédelmi felelősként is tevékenykedett, tíz évig vezette a kézimunkaszakkört, sőt bábszakkört is tartott. Huszonöt évig állt a kamuti nyugdíjasklub élén, sőt a család- és gyermekjóléti szolgálatnál is eltöltött négy évet; máig szívügyének tekinti a nagycsaládosok helyzetét. Életének mottója a szeretet, a megértés, a türelem, az élni, küzdeni akarás. Azt mondja, ha az ember kitűz maga elé egy célt, azt tűzön-vízen át igyekeznie kell megvalósítani, bízva Isten segítségében. Vallja: mindenkiben ott lakozik a jó, amit lehet értékelni, a gyermekkel, felnőttekkel is csak szép szóval, türelemmel lehet bánni.