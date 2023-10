– Számomra váratlanul jött a Gazdasszonyok Békés Vármegyei Gazdakörének megalapítására szóló meghívó. Amikor először hívtam, el is kereszteltem a háziasszonyok elnökének. Megsértődött?

– Dehogy, ugyanis a kettő összekapcsolódik. Kiscsákón gazdálkodunk a családdal, emellett szemünk fénye Balázzsal, a férjemmel a kislányunk, a másfél éves Diána. A szerelem hozott Békésbe Baranyából, gazdasszonyként aktívan részt veszek a családi birtokon a növénytermesztésben, az állattartásban, ugyanakkor háziasszonyként fel is dolgozom a biztos helyről, a saját kis gazdaságunkból származó alapanyagokat.

– Vagy éppen azt, amit lőtt...

– A természet egy csodálatos dolog. Az agrárium számomra maga az élet, és ebbe beletartozik a vadgazdálkodás, a vadászat is. Még 2016-ban vettem kézbe a vadászengedélyemet. A növénytermesztéshez és az állattenyésztéshez hasonlóan itt is igaz, hogy nemcsak elejtem a vadat, hanem szívesen készítem is. A családunk kedvencei közé tartoznak a vadételek.

– Amit eddig elmondott, kiteszi a heti elfoglaltságot. Hogy jut idő emellett a vármegyei gazdasszonyok szervezetének vezetésére?

– Amit az ember szívből csinál, arra mindig van ideje. Úgy gondolom, a családok a vidéki létközösségek alappilléreit jelentik. A család a vidéki megmaradás bölcsője, hiszen elsősorban a szülők tudják elültetni a mezőgazdaság, a természet és az élet működése iránti kíváncsiságot a gyermekekben. Ez pedig kulcsfontosságú, hogy a következő generáció is perspektívát lásson a vidéki létben. Diánát is viszem magammal a szántóföldi munkákhoz, és ott van, amikor a jószágokat gondozzuk. Fontos, hogy jó élményeket szerezzen.

– Jól gondolom, hogy a Csapó-tanyát nyugodtan nevezhetjük kedvcsináló, ismeretterjesztő tanyának is?

– Igyekszünk fenntartható módon gazdálkodni, és népszerűsíteni a mezőgazdaságot a fiatalok körében a közösségi média segítségével. Ezenkívül időnként a tanyánkon is fogadunk családokat, hogy megismerjék a gazdaságunkat, és ők is kedvet kapjanak. Hiszem és vallom, hogy a Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Ezért gazdaságunkat körforgásos, regeneratív módon igyekszünk működtetni, melyben a szántóföldi növénytermesztés, a kertészet és az állattenyésztés felesleg nélkül egészíti ki egymást. Emellett rendíthetetlenül hiszek a közösség erejében, legyen az család vagy egyesület.