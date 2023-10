Egészségünk megőrzésére is kiváló

Prohászka Béla Békés vármegyei Venesz-díjas mesterszakács kiemelte, a sütőtök fogyasztása egészségünk megőrzése szempontjából is kiemelkedő fontosságú, hiszen számos vitamint és ásványi anyagot – kalciumot, cinket, mangánt, vasat, valamint C-vitamint, A-, illetve B1-, B2- és B6-vitamint is tartalmaz. A sütőtök gazdag alfa-karotinban és béta-karotinban, amelyeket a szervezet A-vitaminná (retinollá) alakít át. Ez az oka annak is, hogy a téli tökök (sütőtök) hússzíne a sárgától a narancssárgáig terjed. Minél mélyebb a narancssárga árnyalat, annál magasabb a tök béta-karotin tartalma.

Gazdag karotinoid tartalma miatt a kozmetikaipar is széles körben használja, antioxidáns hatásának köszönhetően védelmet nyújt a bőrnek az oxidatív károsodások és az öregedés ellen, valamint javítja a kozmetikumok stabilitását és eltarthatóságát.