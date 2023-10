A téli-nyári időszámítást és az óraátállítást Európában és hazánkban is több évtizede vezették be, elsősorban gazdasági megfontolásból. Néhány éve felismerték, hogy több hátrányos, mint előnyös hatással jár, kezdeményezték is a megszüntetését, ám ez még mindig várat magára.

– Az évi kétszeri óraátállítás eltörléséről még nincs végleges döntés, így október 29-én vasárnap ismét egy órával hátrébb kell állítanunk óráinkat, kezdődik a téli időszámítás. Ezzel együtt számolnunk kell az átállás egészségügyi hatásaival is – emelte ki dr. Sonkoly Iván. A békéscsabai háziorvos hozzátette, az emberi szervezet legtöbb élettani funkciója napszaki ritmus szerint változik, így például a vérnyomás, a pulzus, a testhőmérséklet, vagy bizonyos hormonok termelése. A ritmikus működés célja a vérkeringés, az anyagcsere és az immunrendszer optimalizálása, valamint az alvás-ébrenlét váltakozásának szabályozása. A napszaki változásokat a szervezet saját belső órája, „biológiai órája” irányítja, a nappalok és éjszakák váltakozásának megfelelően. Ezt az érzékeny rendszert zavarja meg átmenetileg az óraátállítás, felborítva az alvás-ébrenlét egyensúlyát, hatást gyakorolva az egészségi állapotra, mindaddig, amíg a szervezet nem alkalmazkodik a változásokhoz.

Az átálláshoz szükséges idő egyénenként változik, átlagosan néhány napig tart. Az alkalmazkodási időszak átmeneti kellemetlenségekkel járhat, de komolyabb egészségi problémákat is okozhat, főleg az időseknél és a krónikus betegeknél. A leggyakoribb tünet a fáradtság, fejfájás, alvászavar, ingerültség, koncentrálóképesség csökkenése, de szívpanaszok és emésztési problémák is előfordulhatnak, sőt megnőhet a szívroham és a szélütés kockázata.

Dr. Sonkoly Iván hangsúlyozta, az őszi óraátállítás viszonylag kevesebb kellemetlenséggel jár, mint a március végi, mivel most nyerünk egy órát, ennek ellenére az átállás ilyenkor is okozhat panaszokat, a korábbi reggeli ébredés mellett este hamarabb érezhetjük magunkat fáradtnak. Az őszi átállás – a tavaszival ellentétben – a korán fekvő, korán kelő, „pacsirta típusú” embereket érinti rosszabbul.

A kellemetlen hatások kivédése kapcsán a szakember megemlítette: több lehetőségünk is van. Érdemes az óraállítás előtti napokban fokozatosan hozzászoktatni a szervezetet a későbbi lefekvéshez és felkeléshez. A pihentető alvás elősegítésére célszerű könnyű vacsorát fogyasztani, kerülni az esti kávé- és teafogyasztást.

– Próbáljuk kiküszöbölni az alvást zavaró zajokat és fényeket. Ha szükséges, gyógynövény alapú nyugtatókat használhatunk. Fontos a rendszeres testmozgás, a szabadban tartózkodás. Az óraátállítást követő napokban legyünk óvatosak a közlekedésben, és lehetőleg kerüljük a balesetveszélyes elfoglaltságokat – tette hozzá.