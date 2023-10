Albertus László, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár és Kalocsa Róza Művelődési Központ intézményvezetője a megnyitón gondolatébresztőnek szánta a felvetést: történelmi szempontból ki a hős?

– Hősnek általában azt tartjuk, aki önfeláldozásával, rendkívüli teljesítményével tesz egy közösségért. Ám ha történelmileg vizsgáljuk, akkor azokat tekintjük inkább hősnek, akik meghalnak egy ügyért, egy eszméért. 1956 során tudjuk a neveket, akik vérüket adták hazájukért.

De tudjuk-e azokét, akik egy-egy kistelepülésen akarták kivívni a szabadságot? Akik valamiben hittek és lehet, hogy nem haltak meg, de kemény megtorlás várt rájuk, menekülniük kellett, vagy éppen megbélyegezték őket. Azt se tudjuk, hogy pontosan mi is történt itt, Mezőkovácsházán. Voltak-e megmozdulások, itt is felkelt-e a nép, vagy megbékélt sorsával? A legtöbb jegyzőkönyv megsemmisült a forradalom idejéből. De a bírósági iratok megvannak, a visszaemlékezésekből, a fellelt iratokból sok minden kiderül. Ennek a kiállításnak a célja, hogy bemutassuk, milyen volt az élet a II. világháború után, s hogy az országos események mellett mi is történt Mezőkovácsházán 1956-ban.

A helytörténész Albertus László a helyszínválasztás kapcsán elmesélte: a járási hivatal épületét 1905-ben építtette Róth Salamon vállalkozó. Ez lett a Róth Alföld Szálloda. Az alsó szinten volt kávézó, étterem, kalapszalon, fent erkélyes szobák. Nagy pince húzódott az épület alatt főleg raktározás céljából.

– Egy idős hölgy megkeresett néhány éve. Egy képet mutatott: nagyapját ábrázolta, aki rendőr volt a településen. Elmesélte, Rákosi Mátyást is elfogták a nagyapjáék az 1920-as években, és kis időt itt volt a pincében fogolyként, amíg tovább nem vitték. A másik apropó, hogy itt vagyunk, az 1956. december 7. Az országban az utolsók között itt voltak még megmozdulások.