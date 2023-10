Az önkormányzat és az Új Alapokon Egyesület közös koordinálásával idén már kilencedik alkalommal csatlakozhattak A legszebb konyhakertek felhíváshoz a lakosok. Tizenhatan neveztek kertjeikkel. A program ideje alatt a zsűri tagjai (Borsodi János, Borsodiné Adler Erika, Győri Mátyás) több szemlét is tartottak a versenyben résztvevőknél, figyelték, ki, hogyan halad a termeléssel, mennyire rendezettek év közben a kiskertek.

Az ovisoknak elvitték a különdíjat.

A pénteki díjátadón Borsodi János koordinátor összegezte az idei programot, a tapasztalatokat, majd Boros Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Borsodi János mindenkit arra bátorított, hogy jelentkezzenek a versenyre, hívják meg szomszédjaikat, illetve vonják be a fiatalabb korosztályt is, unokákat, gyerekeket, hiszen fontos, hogy a most felnövő generációk is elsajátítsák a kertművelés alapjait. Ezért külön öröm, hogy a Zöld Óvoda egyik csoportja is részt vett a versenyen, a gyermekek nagyon élvezték a kertészkedést.

Eredmények vegyeskert kategóriában: 1. Flondra Valercia, 2. Molnár Sándor és Molnár Margit, 3. Szabadai Györgyné.

Gyümölcsöskert kategóriában: 1. Dett Lajosné, 1. Bíróné Mák Erika, 2. Pelyva József.

Battonya Város Önkormányzatának a különdíjasa: Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda - Zöld Óvodájának Levendula csoportja.