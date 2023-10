Semmilyen előjele nem volt a Hamász támadásának, előző este még minden rendben volt, együtt volt a csapat a hotelban, majd szombaton reggel 6 óra 20-kor megtörtént a váratlan agresszió, a tragédia – mondta Bodoczki Zsanett, az események alatt Izraelben tartózkodó 87 fős roma turistacsoport békési kötődésű vezetője. – A történtek teljesen váratlanul értek mindenkit, Izrael sem számított a Hamász támadására, aminek következtében megdöbbentő állapotok alakultak ki.

A mínusz másodikra menekültek

A hotelükben a világ minden tájáról érkező vendégek tartózkodtak.

– Rögtön a mínusz másodikra kellett mennünk, amíg a sziréna el nem halkult – tette hozzá. – Csapatunk tagjai ekkor úgy döntöttek, hogy maradjunk a szállodában, és az utolsó délelőttre tervezett programot, amelynek részeként a Siratófalnál imádkoztunk volna, illetve városnézésre, vásárlásra mentünk volna, fújjuk le. A nagykövetséggel, a konzuli szolgálattal, illetve a kormány képviselőivel egyaránt tartottuk a kapcsolatot, folyamatos kontaktban voltunk, tudtak rólunk, ismerték a helyzetünket. Úgy tartottuk bölcsnek, hogy akkor induljunk el a reptérre, amikor szabad az út. A buszosok is folyamatosan figyelték a helyzetet, egyeztettek, így délután fél kettő-kettő körül indultunk el a Tel-Avivban található repülőtérre, amely máskor körülbelül egyórás út, most azonban fél óra alatt odaértünk. Beálltunk a sorba, külön sort nyitottak a számunkra, amikor kiderült, hogy törölték az esti járatunkat. Senki nem tudott semmit, így mi is tanácstalanná váltunk, hogy mi következik. A Terminál 1-esben voltunk ekkor, ahol nem igazán volt lehetőség enni- és innivaló vásárlására.

Közel száz fős turistacsoport járt Izraelben

Ekkor Bodoczki Zsanett úgy döntött, hogy menjenek át a Terminál 3-asba, ami 10 percnyi buszútra helyezkedik el onnan. Az a rész lényegesen tágasabb, és büfék is vannak ott.

Közben a nagykövetség is kereste a csoportvezetőt, és arról kérdezték, hogy miben tudnának segíteni. Zsanett a szállásban kérte a közbenjárásukat, hiszen mindenki fáradt volt, és nem tudták, hogy mikor indulhatnak tovább. A követség segített is ebben, Tel-Avivban szereztek szállást, Zsani pedig buszt intézett. Éppen szálltak volna fel a járműre, hogy elinduljanak a 20-30 percre található hotelbe, amikor elkezdődött a következő csapás, megszólaltak a szirénák. Mindenki leszaladt a buszból, hiszen a rakéták nagyon közel csapódtak be. Hatalmas volt a káosz, és érthetően kitört a pánik, hiszen látták, hogy lövik fel a rakétákat, és szintén látták, illetve hallották az óriási robbanások hangját. Ismét a mínusz második emeletre mentek, de ott nem volt mindenkinek hely, a csoportvezető ugyanakkor igyekezett valamennyi utas számára biztonságos helyet találni, meleg és félelmetes helyzet volt. Amikor feljöttek, 10 perc múlva ismét teljesen tele lett a repülőtér. A csoport számára barátaik, illetve Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos küldött pénzt, aminek segítségével biztosításukat hosszabbították meg.

Felkereste őket hazánk konzulja is, aki élelmet és vizet vitt nekik, és addig velük volt, amíg fel nem szálltak a hazafelé tartó gépre. Közben Zsanett további 120 magyar nevét is összeírta, akik vártak a Magyarországra indulásra.

Jó érzés volt az összetartás

– Belül biztonság volt. Gyakorlatilag sokáig nagyon keveset tudtunk arról, hogy mi folyik körülöttünk, a közösségi médiumokon keresztül próbáltunk tájékozódni – tette hozzá. – Nagyon jó érzés volt, hogy Magyarország mellettünk állt. Romáktól és nem romáktól egyaránt kaptunk üzeneteket, nagyon büszke vagyok erre, az egységre, az összetartásra, ahogy arra is, hogy a csapat a körülményekhez képest higgadt tudott maradni.

Bodoczki Zsanett külön köszönetet mondott a kormányzatnak, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek, Sztojka Attila kormánybiztosnak, Kis Grófonak, a nagykövetség munkatársainak, a konzul asszonynak és Lakatos Istvánnak, hogy segítette őket, a honvédség katonáink és az ezredesnek, hogy segítette a hazajutásukat. Az Izraelben tartózkodó magyarok honvédségi repülőkön tértek haza hétfőn, biztonságban, sértetlenül.

Kérdésünkre elmondta, biztos benne, hogy Izrael győzni fog a harcokban, hiszen nagyon erős hadsereggel, honvédelemmel és rendőrséggel rendelkeznek. Kiemelte ugyanakkor, hogy nagyon hálás Magyarországnak, és örül, hogy egy ilyen biztonságos államban élhet, mint hazánk.

– Imádkozom Izraelért és erre kérnék mindenkit. Nagyon sok zsidó és arab barátom él ott – tette hozzá.