A versenyt szerdán délután tartották a békési városháza dísztermében, és a kiírásra összesen tizenhárom süteményt vittek be készítőik. A település mellett Köröstarcsáról és Békéscsabáról is érkeztek ínyencségek – fogalmazott az eredményhirdetésen elmondott köszöntőjében Polgár Zoltán. Az alpolgármester kifejtette, előzetesen még többen jelentkeztek a megmérettetésre, de néhányaknak betegség miatt le kellett mondaniuk az indulást. A zsűrit, ahogy az elmúlt években, úgy idén is, Mucsiné Fodor Hajnalka, Nagy Lajos, Lagzi János, Sipaki István, és Juhász Zoltán cukrászmesterek alkották.