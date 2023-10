Beszédet mondott Kincses József őrnagy, békéscsabai helyőrségparancsnok, ökumenikus egyházi szentelés és áldás is szerepelt a programban, sokan koszorúztak is az emlékműnél. Szintén koszorúztak Harmati Imre alhadnagy és Kovács Zoltán alezredes emléktáblájánál, mindketten orosz páncélosok tüzétől vesztették életüket 1956-ban.

Kincses József hangsúlyozta, mindenszentek idején saját, személyes halottainkon kívül hősi halottainkra is emlékezünk, sokan vannak. Elsősorban katonák, akik hazájuk védelmében vagy érdekében áldozták életüket Európa hadszínterein.

Kincses József

– Ide kell sorolnunk azokat a hős katonákat is, akik békefenntartó vagy humanitárius missziókban estek el a világ számos pontján – emelte ki az őrnagy.

– Nem feledkezhetünk meg azokról a civil hősökről sem, akik az önkényuralom vagy az idegen hatalom terrorja ellen emelték fel szavukat, harcoltak az utcákon vagy az ellenállásban tevékenykedtek, és hősi halált haltak hazájukért, meggyőződésükért.

Kincses József szólt arról, Magyarország ezeréves történelme a háborúk, forradalmak és felkelések, tragikusan végződő függetlenségi mozgalmak története is. Ilyen értelemben a hősök és mártírok történelme is. Mennyi vér, könny és szenvedés, mennyi hősiesség és mártíromság. Márai Sándor írta: „Csak az hős, aki jelleme szerint cselekszik, akkor is, ha sorsa mást követel tőle.”

– Igen, hősök azok, akik becsülettel, hittel, akár önfeláldozással álltak helyt akkor, amikor az addigi megszokott életük egyik percről a másikra gyökeresen megváltozott a történelem sorsfordító eseményeinek sodrában – emelte ki a helyőrségparancsnok.

Szigeti Antal

– Joggal vetődhet fel azonban a kérdés: a hősiességhez, illetve a mártíromsághoz elengedhetetlenül az élet feláldozásán keresztül vezet az út? A háborúk során elesettekre hősökként gondolunk, a forradalmaink után kivégzettekre mártírokként, és ez természetesen így van jól. Ugyanakkor elvitatható-e városunk tavaly elhunyt díszpolgárának, Fekete Pali bácsinak, az 56’-os békéscsabai események vezéralakjának hősiessége, midőn négyszer tárgyalt a megszállókkal a város és lakóinak védelmében, majd a szovjet tankok előtt vonult be a városba. Tudván, hogy egyetlen, a szovjetekre leadott lövés után agyonlövik.

Kincses József kitért arra, katonákként talán ők jobban értik a háború szörnyű és abszurd törvényszerűségeit. Éppen ezért mindenkinél jobban szeretnék elkerülni azokat: – Eskünkhöz híven készen állunk hazánk védelmére, akár életünk feláldozása árán is, azonban látnunk kell, hogy nincsenek háborúk civil áldozatok nélkül – hangsúlyozta az őrnagy. – A magyar hősök és mártírok emléknapja pedig nem más, mint üzenet, hogy tisztelettel és hálával tartozunk elődeinknek.