A nyitónapon 112 óvodás és általános iskolás csapat gyúrta a kolbászt, némi felnőtt segédlettel. Mivel ingyenes volt mindenkinek csütörtökön a belépés, a csapatok hívták, hozták társaikat, szurkolótáborukat, szüleiket, nagyszüleiket. Természetesen a disznóvágás sem hiányozhatott a csütörtöki programból, a Csabai Kolbászklub sátránál a hagyományos sertésfeldolgozást mutatta be a Juhász család a két testvérrel, Györggyel és Ádámmal az élen, az elkészült ételeket pedig meg is kóstolhatták a vendégek.

Hégely Sándor fesztiváligazgató elmondta, már az első napi gyúrás is a vidék ízét, a vidéki élet eszenciáját hozta elő. Ehhez társult a generációk találkozása, ugyanis számos gyermekcsapatnál ott volt a szülő, nagyszülő. A csabaiság életérzését már csütörtökön rengetegen átélhették, és ez folytatódik vasárnapig.

– Már az első napon látszott, hogy ilyenkor hazajönnek az elszármazottak, a más országokban élő, dolgozó fiatalok is, mert olyan élményekben lehet részük, melyekből táplálkozhatnak a későbbiekben is – ecsetelte Hégely Sándor. – A csabaiság életérzését újra átélhetik, a családjaikkal, barátaikkal együtt. A fesztivál négy napja alatt az ország minden pontjáról és külföldről érkező vendégek Békéscsaba értékeit is megismerhetik a kultúrától az épített örökségig, a kézművességig, a környék látnivalóitól a fürdőkig. A kolbász rengeteg jó embert hoz, kapcsol össze, akik jól érzik magukat egymással a programokon, versenyeken.