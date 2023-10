Munkazajos volt a vasárnap a határban – számolt be róla a lap a címoldalán. Az írásból az is kiderült, hogy a mezőkovácsházi járásban a legütesemebben Dombegyházán, a leglasssabban Battonyán halad a vetés. Utóbbinak az volt az oka, hogy a gazdák mellett nem tudták mozgósítani a ,,társadalmi erőket” is.

Világpolitikai történések és helyi hírek egyaránt helyet kaptak a második oldalon. Egy nyáron át dolgozó békési diákokat is bemutatott a lap munkatársa. ,,A diákok nyaralás, üdülés, ifjonti viháncolás, esetleg művészi fokú semmittevés helyett a helybeli Október 6. Tsz földjén dolgoztak” – olvashatjuk.

„A foton-rakéta a jövő űrhajója” – hirdeti a cikk címe az ötödik oldalon, de a mellette lévő írás címe is meglehetősen figyelemfelkeltő: „Világmegváltók és messiások”. Egy álláshirdetés is helyet kapott itt: 18-45 év közötti férfiakat kerestek bányamunkára Oroszlányba.

Sport, sport és sport: már hatvan éve is fontos szerepet játszottak a megyei napilap életben a sporthírek.

Sokat segítettek a fiatalok, avagy huszonnégy óra a vasútállomáson címmel egy sikeres vasárnapról lehetett olvasni az utolsó oldalon. A hírblokkban változatos bel-és külföldi hírek kaptak helyett például arról, hogy a közlekedési szakértők római fórumán felvetették, ne szerepeljen a nők útlevelében a hajszínük. ,,közismert tény, hogy a nők egyszer szőkék, vagy feketék, máskor meg vörösek, vagy barnák.”

