Hégely Sándor fesztiváligazgató hangsúlyozta, kötelezővé tették minden vendéglősnek a rendezvény területén, hogy a sütnivaló kolbászt, hurkát és cigánkát békéscsabai, környékbeli henteseknél szerezzék be, és ezt igazolniuk kell. Így biztosan csabai, illetve erre a tájegységre jellemző ízeket élvezhetnek a látogatók. Emellett természetesen mindenki kínálhatja a saját specialitásait is, ami újdonságot hoz a fesztivál gasztronómiájába.

A finom étkeket lesz mivel leöblíteni, ugyanis kiváló borászatok és sörfőzdék kínálják nedűjeiket. Természetesen a pálinkafőzdék is a legjobb pálinkáikkal, párlataikkal fogadják a vendégeket.

– A vidék ízét, a vidéki élet eszenciáját nyújtja a mostani fesztivál is – hangsúlyozta Hégely Sándor. – Ilyenkor hazajönnek az elszármazottak, a más országokban élő, dolgozó fiatalok is, mert olyan élményekben lehet részük, melyekből táplálkozhatnak a későbbiekben is. A csabaiság életérzését újra átélhetik, a családjaikkal, barátaikkal együtt. A fesztivál négy napja alatt az ország minden pontjáról és külföldről érkező vendégek Békéscsaba értékeit is megismerhetik a kultúrától az épített örökségig, a kézművességig, a környék látnivalóitól a fürdőkig. A kolbász rengeteg jó embert hoz, kapcsol össze, akik jól érzik magukat egymással a programokon, versenyeken.

Csabai ízvilágúak lesznek a sült kolbászok a fesztiválon

Fotó: Huszár Márk / Forrás: MW-archív

Nem véletlen, hogy a Csabai Kolbászfesztivál kiemelkedő nemzeti értékként benne van a Magyar Értéktárban. Az indoklásban szerepel: a fesztivál a térség élelmiszer-ipari és gasztronómiai kisvállalkozói számára is fontos gazdasági lehetőséget jelent. Hatásával jól illeszkedik ahhoz az agrárpolitikához, mely a családi gazdálkodást, a helyben megtermelt alapanyagok helyben történő, minőségi feldolgozását tartja a magyar mezőgazdaság fejlesztési irányának. A Csabai Kolbászfesztivál napjainkra Magyarország és Közép-Kelet-Európa egyik legismertebb, leglátogatottabb turisztikai vonzerővel bíró gasztrokulturális rendezvényévé, igazi népünnepéllyé nőtte ki magát.

Amit pedig fontos megjegyezni, ezt nem mostanában, hanem 2017-ben írták, és mindez azóta még hatványozottabban igaz a rendezvényre.