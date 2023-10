Az új választást szeptember 21-ére hirdették meg. A tankerülethez tartozó 35 intézményből 22 diáktitkár jelent meg a választáson, a diákelnöki posztra pedig 3 fiatal. A jelöltek bemutatkozásával kezdődött a megmérettetés, amellyel igyekeztek diáktársaikat meggyőzni. Az ezt követő titkos szavazás eredményhirdetésén kiderült, hogy a támogatók gyűjtése az orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium tizenegyedikes diáktitkárának, Rózsa Annának sikerült a legjobban. Így a következő két évben ő töltheti be a Békéscsabai Tankerületi Diáktanács elnöki megbízatását. Ez azt is jelentette, hogy a Tankerületi Tanács fennállása óta – és zsinórban harmadik alkalommal – az orosházi Táncsics diáktitkára töltheti be ezt a posztot.