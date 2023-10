Az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. közleményéből megtudtuk, hogy a leggazdagabb kínálattal az Almásy-kastély állt elő. A kiállítóhely a szünet első napjától, október 28-tól a délutáni garantált tárlatvezetés helyett a Kastélytúra Tacskó Döncivel elnevezésű programját indítja. A kisgyermekes családoknak ajánlott tárlatvezetést a kastély szakemberei az óvodás és alsó tagozatos gyermekek igényei szerint állították össze. Közös családi élményt kínálnak a szabadulószobák is, amelyek között a gyermek korának és a családtagok szabadulószobás tapasztalatainak megfelelően választhatnak az érdeklődők. A kastélyparkban a múlt népszerű játékaival visz időutazásra a kiállítóhely: lengőtekével Ezekkel díjtalanul tölthetik az időt a családok. A hét második felében minden nap indul gyertyafényes tárlatvezetés fél 5-től.

Az október 28. és november 5. közötti 9 napon a folyamatos ingyenes kültéri játéklehetőség és az állandó-, valamint időszaki kiállítások mellett 167 szabadulószobás időpontot és 25 programot kínálnak a gyulai kiállítóhelyek a városba érkezőknek, a helyieknek és a környéken lakóknak. Ez naponta 18,5 szabadulószobás alkalmat és napi 2,77 programot jelent.

A várban is szabadtéri játékokkal találkozni majd, s itt is folyamatosan elérhető a török korban játszódó szabadulószoba. A kastélyhoz hasonlóan a gyulai vár is kínál gyertyafényes tárlatvezetést november 1-től.