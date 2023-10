„Kedves Magyarországon élő barátaim! Jó napot kívánok egy napsütéses Gázai övezetből! Eljutott hozzám a híre, hogy Budapest után számos településen álltok Izrael mellett Szombathelytől Szolnokig, Békéscsabától Pécsig” – mondta az Ultrahang youtube csatornájának Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő, a Neokohn főmunkatársa.

A biztonságpolitikai szakértő az Ultrahang adásában beszélt arról is, hogy miként értesült ő a háborúról, a Hamász terrortámadásáról, hogyan változtatta meg a mindennapjait, hogyan éli meg a családja a mostani napokat, mik a tanulságai a háborúnak és hogyan tűnt el a helyettese, akinek a családját megpróbálták elrabolni.

Robert C. Castel korábban a Mandinernek azt nyilatkozta, hogy teljesen nyilvánvaló volt mindenki számára, hogy valamikor be fog következni valami. „Azt, hogy ilyen módon és ilyen léptékben, azt senki nem tudta. Borítékolható volt, hogy lesznek próbálkozások, ahogy már voltak a múltban is, de nem hiszem, hogy valaki számított volna arra, hogy ilyen mega-terrorakciót fognak végrehajtani.”