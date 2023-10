A klub egyik feladata a speciális önszerveződő csoportok támogatása. Ilyen csoport az 1997 őszén megalakult Orhidea tánccsoport, a 2018-ban alakult senior zumba csoport. Céljuk, hogy a mozgásterápiával fizikai és mentális állapotukat karbantartsák a résztvevők.

Az elmúlt 25 évben sok változás is történt. Fejlődött a szakma, változott a szemlélet. A klubtagok is haladnak a korral, számítógépes ismereteket sajátítottak el, hogy Skype-on beszélgethessenek a távolban élő unokáikkal.

– Az idős emberek fontos részei életünknek és ezt érezniük is kell, hiszen szüleink, nagyszüleink mosolya és gondoskodása most is rengeteg erőt sugároz felénk. Ma is velünk ünnepel két klubtag, ők már 25 éve közöttünk vannak: Márta Pálné Kómár Anna, Annuska néni, aki csendes, de igen aktív klubtag; Hajdú Jánosné Erzsike néni, aki az Idősügyi tanács elnöke, az Egyetértés Nyugdíjas Klub vezetője. Őket s valamennyi klubtagot köszöntök s a mindenkori dolgozókat, a munkájukat megköszönve, hiszen nap nap után mindent megtesznek az igénybe vevők jólétéért. Segítséget, támogatást, támaszt nyújtanak. Valójában sokkal többről van itt szó: emberi kapcsolatokról, emberségről. szeretetről.