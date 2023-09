Elek a második világháborúig főleg németek, svábok által lakott település volt. Voltak olyan családok, akik a 18. században érkeztek, sőt átköltözve megalapították Almáskamarást is. Az egyik ilyen család házát újították fel Eleken, amikor a munkálatok közben érdekes tárgyakra bukkantak, és erről értesült a múzeum is. Olyan hagyaték került elő, amelyet annak idején nem véletlenül rejtettek el – kezdte dr. Bácsmegi Gábor igazgató.

Mint fogalmazott, kevésbé köztudott, illetve félig-meddig illegális is volt, hogy az SS – a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt katonai és védelmi szervezete – több hullámban is toborzott a magyarországi németek körében, Békés vármegyében is jártak. Almáskamarásról 97-en, Mezőberényből 58-an, Elekről 98-an szerettek volna belépni a Waffen SS-be, az SS katonai szárnyába. Nem mindenkit vettek fel, az akkor 20-25 éves eleki fiatalt, Faulhaber Andrást viszont biztosan. Részben az ő hagyatékát, a család által elrejtett tárgyakat találták meg.

Faulhaber András 1942. április 26-án lépett be a Waffen SS-be, ezt a dátumot meg is őrizte a naplójában. Azt követően, hogy kikerült a keleti frontra, mindent leírt, ami vele történt. A dokumentumban szerepelnek településnevek, az, hogy naponta mennyit meneteltek. Az a kifejezés is több alkalommal olvasható benne, hogy partizánvadászat, tehát a szakember szerint részt vehetett a fiatalember háborús bűncselekmények elkövetésében is.

Eredeti állapotban fennmaradt, egyenruhához való tartozékok, mint pótgombok, pótfelvarrók, sapkadísz szintén előkerültek, és megtalálható az a jelvény is a kollekcióban, amely a róla Békéscsabán, Ábrahám Béla műhelyében készült fényképen ugyancsak szerepelt. Ebből arra lehet következtetni, hogy több mint 25 közelharcban vett részt. 1943 végéig lehet nyomon követni Faulhaber András sorsát. Akkor kapott egy levelet a felettesétől, amelyben kitartásra szólították fel.

– Úgy tűnik, hogy ideológiában is közel állt a náci eszmékhez – folytatta dr. Bácsmegi Gábor. Hiszen a könyvtárában szerepeltek náci eszméket népszerűsítő kiadványok, illetve az ebben a tekintetben alapnak tekinthető mű, a Mein Kampf is Adolf Hitlertől. A gyűjtemény különlegessége az a Reinhard Heydrich feliratú felvarró, amelyet csak kiválasztott egységek tagjai viselhettek. Egyébként nemcsak az eleki fiatal tárgyai kerültek elő, hanem családiak is, mint első világháború levelezőlapok, fényképek, illetve a testvérei iskolai dolgai, mint például szótárfüzetei.

– Az, hogy 98-an jelentkeztek a Waffen SS-be Eleken, soknak tűnik. Hozzá kell azonban tenni, hogy Elekről a második világháború után több mint 5 ezer németet hurcoltak el a szovjetek. Tehát nem lehet kollektív bűnösségről beszélni, elenyésző azok száma, akik a nácikkal szimpatizáltak, sokkal többen voltak lojálisak voltak Magyarországhoz – hangsúlyozta az igazgató. Mint fogalmazott, a Faulhaber család egy másik utat választott, és 1944-ben, amikor jöttek a szovjetek, vélhetően el is mentek, erre utalnak a kitelepítéskor felvett jegyzőkönyvek is.