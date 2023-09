A szabadegyetemet elsősorban a 84 felnőtt, megkeresztelkedett taggal rendelkező csabai adventisták számára szervezik meg, de a szerdánként fél hattól a Csabagyöngye Kulturális Központban megtartott előadásokra bárki ingyenesen ellátogathat.

Az első alkalmon, szerdán este, dr. Tokics Imre bevezetést adott az Ószövetségbe és a Genezisről, azaz Mózes első könyvéről beszélt. Az előadó az Adventista Teológiai Főiskola egyik alapítója, az Ószövetségi Tanszék vezetője, a zsidó vallástudományok egyik hazai és nemzetközi szaktekintélye, akinek Jeremiás próféta könyvéről írott tanulmányát 83 nyelven mintegy 30 millió példányban adták ki. A Budapestről érkezett előadó a vallásközi párbeszéd egyik élharcosa, aki élvezetes stílusban, nyelvészeti, irodalmi és kultúrtörténeti leágazásokat is érintve tartotta meg előadását a békési megyeszékhelyen. Héber nyelven is idézte a Biblia egyes sorait, ő maga is fordítója az ószövetségi textusoknak. Dr. Tokics Imre azt hangsúlyozta, hogy Biblia Isten szava, jó tanácsokat ad olvasóinak és egy boldogabb, eredményesebb életre segíti őket, ezért érdemes elmélyedni benne.

A Biblia az európai kultúrában című sorozat a következő szerda estéken egészen december 20-ig folytatódik. Az ószövetségi egyes könyvekről szóló előadásokat teológusok és főiskolai tanárok tartják majd.