Békéscsabai Területi Vérellátó

Békéscsaba, Gyulai u. 20.

Telefon: +36 66 441 075

Véradási időpont:

Szeptember 4. 09:00 - 18:00

Szeptember 5. 09:00 - 15:00

Szeptember 6. 09:00 - 15:00

Szeptember 7. 09:00 - 15:00

Szeptember 8. 09:00 - 15:00

Parkolás: Vérellátónk a kórház mellett található. Gépkocsival érkező véradóink parkolhatnak a mellettünk lévő ingyenes parkolóban (a főbejárati lépcsőnk melletti Pipi-pont büfénél van a közlekedési lámpával ellátott parkoló-bejárat). A vasútállomásról, vagy a mellette lévő buszpályaudvarról a 8, 8A és a 20 –as helyi buszjáratokkal, valamint a dobozi távolsági autóbuszokkal lehet hozzánk eljutni.

Gyula, Gyulai Transzfúziós Osztály (Semmelweis u. 1.)

Szeptember 4. 09:00 - 18:00

Szeptember 8. 09:00 - 12:00

Orosháza, Orosházi Transzfúziós Osztály (Könd utca 59.)

Szeptember 4. 08:00 - 12:00

Szeptember 7. 12:00 - 18:00

Kiszállásos véradások:

Medgyesbodzás, Művelődési Ház (Széchényi u. 36.) szeptember 4. 09:00 - 11:30

Gádoros, Tót-asszony Közösségi Ház (Kossuth utca 42.) szeptember 5. 09:00 - 11:00

Békéscsaba, Csaba Center (Andrássy út 33.) szeptember 5. 09:00 - 15:00

Okány, Művelődési Ház (Rákóczi utca 55.) szeptember 6. 09:00 - 11:30

Gyomaendrőd, Kállai Ferenc Kulturális Központ (Kossuth utca 9.) szeptember 7. 09:00 - 12:00

Gyula, Kolbász Múzeum (Kétegyházi út 3/1.) szeptember 7. 10:00 - 14:00

Gyomaendrőd, Szent Antal Népház (Blaha Lujza utca 21.) szeptember 7. 13:00 - 16:00

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és taj-kártyáját.

Tudta? Önt is hívjuk! Idén is lesz RETRO véradás! Gyulán, a kórház Transzfúziós Osztálya (Semmelweis u.1.) 2023. szeptember 9-én 9:00-16:00 óra között, Orosházán pedig szintén a kórház Transzfúziós Osztálya (Könd utca 59.) ugyanezen a napon, 8:00-12:00 óra között várja majd a véradókat erre a különlegesen jó hangulatú véradásra. Lesz sör-virsli, és meglepetés ajándék is! https://www.ovsz.hu/hu/retro2023