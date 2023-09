Facebook posztjában dr. Görgényi Ernő kiemelte, Gyula minőségi turisztikai attrakciókkal várja vendégeit, melyekhez minőségi marketing is társul. Ezt mutatja az is, hogy az év első hat hónapjában Gyula szálláshelyein több mint 94 ezer vendég fordult meg, ami 10 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. Marketingtevékenységükért most szakmai elismerést is kaptak.