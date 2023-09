A kiállításmegnyitó az I. Fotográfia Hónapja című városi kiállítássorozat részét képezi, a pályázatra Békés vármegye természeti szépségeit bemutató fényképeket vártak. Elhangzott, a felnőtt kategóriában 51 pályázótól 238 fotó, míg ifjúsági kategóriában 18 pályázótól 87 fotó érkezett be. Így a zsűrinek összesen 325 pályaműt kellett elbírálnia.

A rendezvény házigazdája dr. Bácsmegi Gábor múzeumigazgató úgy fogalmazott, mérföldkőhöz érkeztek, hiszen ez a tárlat egy rendezvénysorozat első állomása, melyből hagyományt szeretnének teremteni és évente, kétévente megismételni.

– A fényképezés nem tudja megváltoztatni a világot, de meg tudja mutatni azt, különösen, amikor épp változik – kezdte Marc Riboud francia fotográfus szavaival köszöntőjét Varga Tamás alpolgármester. Mint mondta, már korábban, a pályamunkák számából is lehetett sejteni, hogy magas színvonalú, egyedi tárlat fog nyílni a múzeumban. Kifejezte, nagy öröm számára, hogy ennyi tehetséges, státuszában lehet, hogy amatőr, de a képeket látva mégis profi fotós csatlakozott a kezdeményezéshez.

Tirják László örült a kiállítás ötletének. Fotó: Bencsik Ádám

Dr. Hanyecz Katalin, a Szarvasi Arborétum igazgatója kiemelte, a szeretet és tisztelet, az a két szó, ami a természetfotózást, a természetfotósokat jellemzi.

– Ha készítünk egy képet, akkor az az a téma, amit lefotózunk, az iránt szeretetet érzünk. Szeretetet érzünk azért a körülményért is, aminek következtében egy gyönyörű képet készíthetünk, illetve akkor is, amikor mindezt bemutatjuk, például egy kiállításon –fogalmazott. Hozzátette, csak akkor lehet jó képet készíteni, ha tiszteletben is tartjuk azt, amit lefotózunk.

A tárlatot dr. Tirják László, a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatója nyitotta meg aki elmondta, rendkívül örült a kiállítás ötletének. Mint mondja, a vármegye természeti öröksége védelmének különböző oszlopai vannak, egy ilyen pályázat pedig egy olyan alkotóközösséget tud összehozni, ami széles körben tudja megismertetni és szolgálni a természeti örökségünket.

A díjakat a legjobb fotók alkotóinak Zalai Mihály, a Békés Vármegyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke adta át.