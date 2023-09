Ismertette, szeptember 26-án, kedden birtokba vették a gyermekek a várva várt új udvart, amely egy év alatt készült el. Az eredmény pedig magáért beszél. A kalózhajó például sok meglepetést tartogatott, a hinták pedig folyamatosan a magasba szálltak, miközben elindult a vonat is, és megnyílt a KRESZ-pálya. Kicsik és nagyok is találnak tehát ezentúl koruknak és bátorságuknak megfelelő mozgáslehetőséget az új udvaron. Végül elárulta, a pályázati támogatást a Százszorszép Óvoda korszerűsítésére Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyerte el 2021-ben, melynek eredménye az említett megújult óvoda udvar is.