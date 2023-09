– Kunágota 3,2 millió forintot, Magyarbánhegyes 718 ezer forintot nyert el, ezzel túllendülhet a nehezén. Kevermes több, mint 2,8 millió forintos, Nagykamarás több, mint 3,7 millió forintos támogatást kap, előbbinek a második, utóbbinak az első sikeres REKI-pályázata volt a mostani idén. Medgyesbodzás, mely az utóbbi időben nagyon sikeresnek mondhatja magát, további 1 millió forintot, Pusztaottlaka pedig 3,1 milliót nyert. A medgyesegyháziak kiugróan sok pénzt kapnak, több mint 28 milliót – sorolta Erdős Norbert.

Sódarné Varga Gyöngyi, Magyarbánhegyes polgármestere hangsúlyozta, összességében 20 millió forintnyi rendkívüli támogatást kapott településük idén, így lett a költségvetés kiegyensúlyozott. Jelenleg két TOP Pluszos pályázat forrásait aknázzák ki; kivitelezés alatt áll a 130 milliós beruházás, az orvosi rendelő, illetve 120 millió forintot költhetnek belterületi útfejlesztésekre.

Pápai Zoltán polgármester elmondta, Kunágota szeretne élni mind a négy pályázati lehetőséggel. Első körben komoly összeget, több mint 42 millió forintot nyertek el, ami nagy segítséget jelentett a szennyvíz-beruházással összefüggő kötelezettségeik kapcsán; az önkormányzat működőképes maradt.

– A második körben 3,2 millió forintot forgathattunk a fennálló tartozásainkba, a harmadik pályázatot hétfőn adtuk be, reményeink szerint a további hátralékokat, az egészségügyi ellátást tudnánk a megpályázott összegből fedezni, ezért is számítunk Erdős Norbert további, hathatós közbenjárására – tette hozzá, biztosítva a jelenlévőket az önkormányzat működőképességéről.

Recskiné Molnár Éva jegyző elmondta, Magyardombegyház is nehéz likviditási helyzetben van, a most elnyert összegből közüzemi számlákat fizetnek ki, ahogy Pusztaottlaka is. Pál-Árgyelán Elvira polgármester hozzátette, ők is élnek a további pályázati lehetőséggel.

Varga Gábor, Medgyesbodzás polgármestere kiemelte, településük az elmúlt években sok támogatást kapott, a REKI első körében hatvan százalékos eredményt, most tíz százalékosat értek el, a pénzt szintén számláik kiegyenlítésére fordítják. Beadták a soron következő kérelmet, siker esetén nem kerülnek mínuszba ennek a nehéz évnek a végén.

Zsura Zoltán János elmondta, a mostani 2 millió forintot a tótkomlósi közétkeztetés menedzselésére fordítják. Elindult a művelődési ház energetikai korszerűsítése, a TOP Plusz keretében zajlik az idősotthon felújítása, az utak korszerűsítése és a turisztikai fejlesztés is.

Kraller József zárszóként megjegyezte, Medgyesegyháza számára a meglévő intézményrendszer stabil működtetése a legfontosabb. Hozzáfűzte, már a költségvetés tervezésekor látták, hogy szükség lesz a REKI-támogatásokra. A város mind a négy lehetőséggel élt, ezek segítségével tudják kiegyenlíteni a közüzemi számlákat, illetve fedezni az iparűzési adóval és a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos kiadásokat.