Nagy Miklós, a Trefort igazgatóhelyettese elmondta: immár 30 éves múltra tekint vissza a véradásszervezés a középiskolában, évente akár több alkalommal is tartanak akciókat. A mostani véradásnak az adott apropót, hogy egy tanuló segítségre szorul, egy hosszú és bonyolult gerincműtét vár rá – ezért is volt fontos, hogy ezúttal minél többen nyújtsanak segítséget. Megjegyezte: a Trefort oktatói, munkatársai közül többen is a rendszeres véradók közé tartoznak.

Ennek kapcsán lényegesnek nevezte a példamutatást és azt, hogy erősítsék a fiatalok társadalmi szerepvállalását. Ami nemcsak a véradásokban jelenik meg, hiszen volt, hogy az állatmenhely számára hirdettek akciót, hogy beteg gyermek javára kupakokat gyűjtöttek. Úgy véli, ezek a közösséget építő programok is fontosak az oktatás, a képzés mellett a Trefortban.