– Mezőmegyer egy kertvárosi része Békéscsabának, itt még van tradíciója, szokása a kerti növények termelésének. Most van ideje a lecsókészítésnek, hiszen ilyenkor érik be a paradicsom, a hagyma, a paprika, a lecsó pedig a legolcsóbb paraszti ételnek számít hazánkban – fogalmazott Hricsovinyi Tamás, az Együtt Mezőmegyerért Egyesület alelnöke.

A rendezvényen több kísérőprogrammal is készültek. Az Arany János Művelődési Házban citeramuzsikával nyílt kiállítás, illetve nem csak lecsóval, hanem különböző terítékekkel is versenyre lehetett kelni szombaton.

A jó hangulatról olyan fellépők gondoskodtak, mint Sztojka Tibor és zenekara, akik az autentikus cigányzenét hozták el az eseményre. A gyermekeknek is kedveztek a szervezők, hiszen az ugrálóvárat és az arcfestést Pasenko bohóc fellépése egészítette ki. Elhangzott, nagy igény volt a kerületben arra is, hogy egy nagyobb volumenű, de tradicionális műfajban tevékenykedő fellépő is legyen, így a Csorvási Mazsorettcsoport és Fúvószenekart is meghívták a rendezvényre. Végül a Joker zenekar szórakoztatta a látogatókat.