Az ugartyúk napjainkban már sajnos nagyon ritka költőfajnak számít Magyarországon. Állománya becslések szerint 30-50 párra csökkent. A Körös-Maros Nemzeti Parkban két tradicionális költőhelyük van: Dévaványa és Cserebökény térsége. Az azonban, hogy a KMNPI Kardoskúti Tájegységében, Orosháza környékén is felbukkanjon, nagy ritkaságnak számít. Ezt a magányos példányt a védett természeti terület északi határától mintegy 3 kilométerre látták. Az elhanyagolt terület, ahol megállt táplálkozni, nagyon hasonlít eredeti élőhelyéhez, azaz a rövidfüvű, száraz, kopár környezethez.

Az ugartyúk általában a hajnali és az esti órákban aktív, ekkor indul táplálkozó körútra, nappal inkább elbújik, megpihen. Kizárólag állati eredetű táplálékot (rovarokat, gyíkokat, kisebb gerinceseket, egereket, pockokat) fogyaszt. A táplálékszerzésben segítik testméretéhez képest hatalmas, sárga szemei, amelyek jól alkalmazkodtak a szürkületi, gyenge fényviszonyokhoz. Nagy fejének és nagy szemeinek köszönheti régies, népi elnevezését is: bagolyfejű lile. A kopár, szikes talajfelszíneken rejtőszíne miatt nehéz észrevenni. Olyannyira bízik ebben azt álcázásban, hogy veszély észlelésekor még le sem lapul, csak álló helyzetben mozdulatlanná mered.

A KMNPI Kardoskúti Tájegységében tavaly is láttak egy átrepülő példányt. Az azonban, hogy táplálkozni is megállt, egyedülálló megfigyelésnek számít a térségben. A hazai fészkelő állomány csökkenése egyrészt a legeltetéses állattartás visszaszorulásával, másrészt a költőterületek átalakulásával magyarázható. Költőterülete Európa délebbi részein van, hazánk az északi határ. Télire a Földközi-tenger és Észak-Afrika térségébe vonul. Régebben csapatokban vonult, de ma már hazánkban nem lehet látni ugartyúk-csapatokat, éppen az alacsony egyedszám miatt.

Nyolc fiókát neveltek

A Körös-Maros Nemzeti Parkon belül az ugartyúknak két tradicionális költőhelye van: Cserebökény és Dévaványa térsége. Idén mindkét helyszínen három-három pár költött. Dévaványán az egyik pár kétszer is költött, így összesen 8 fiókát neveltek. Az ugartyúkokról meglehetősen keveset tudni, de ez változhat. Egy hazai kutatási program részeként ugyanis tavaly a Kiskunságban, idén pedig már a Körös-Maros Nemzeti Park Dévaványai-Ecsegi puszták részterületén is műholdas jeladót helyeztek több ugartyúkra. Dévaványán négy öreg madárra került jeladó, mely várhatóan kirajzolja majd e titokzatos madárfaj vonulási útvonalát, s kiderülhet az is, mennyire ragaszkodnak egy-egy költőterülethez.

: