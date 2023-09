Csuvarszkiné Sarkadi Ibolya igazgató az átadóval egybeeső Magyar Diáksport Napja apropóján elárulta, iskolájuk évről-évre benevez az Európai Diáksport Napra, megmozgatva ezzel egyidőben minden tanulóját és pedagógusát. A program keretében a tanulók különböző helyszíneken változatos sportfeladatokat teljesítenek. Erre pedig a felkészülést a mindennapos testnevelésórák biztosítják, melyek az iskola 9 évfolyamában heti 45 órában, összesen négy helyszínen – a megújult tornateremben, az íjászteremben, a ping pong teremben és a városi sportcsarnokban – valósulnak meg. A felsoroltak közül a tornateremben az elmúlt nyáron kezdődött a felújítás, azon belül a gipszkartonozás, a festés, a sportparketta lerakás, illetve a világítás korszerűsítése. Nagy örömmel vették ezeket a munkálatokat. Az igazgatótól megtudtuk, a Dr. Mester György Általános Iskolában tehetséggondozás is folyik, valamint néptánc óráknak is helyet biztosítanak, végül pedig legutóbbi sportsikereiket sorolta fel.

Teleki-szávai Krisztina tankerületi igazgató elmondta, az elmúlt években és évtizedekben a sport és azon belül a diáksport fogalma, valamint feladata és a mindennapijainkban betöltött szerepe egyre inkább kiszélesedett. Ennek egyik alappillérei az iskolai testnevelés órák, és az azokon belül zajló tehetséggondozás. Ezek eredményei pedig a különböző sportsikerek által begyűjtött kupák és érmek, amik egyben hatalmas örömöt is jelentenek a gyerekeknek. Hozzátette, a sport népszerűsítésével a pedagógusok és edzők feladata és felelőssége is megnőtt, hiszen célkitűzés lett úgy nevelni a gyermekeket, hogy később, felnőtt korukra is bennük maradjon a mozgás öröme.