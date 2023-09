– Amíg a Pipacs csoportosok a régiek berendezési tárgyait, bútorait, használati eszközeit nézegetik a tájházban, addig a Búzavirág csoportosok kint az udvaron kavargatják az üstben rotyogó ciberét. A szülők által felajánlott szilvát már tegnap kimagozták a kis kezek. A Jaminai Hagyományőrző Szlovák Klub asszonyai előfőzték, hamarosan üvegbe tudjuk tölteni a lekvárt. Óvodásaink örömmel kimozdulnak, az élmények által rögzülnek bennük az új ismeretek is – sorolta Seres Aida, miután főzés közben mindannyian közösen szlovákul mondókáztak, énekeltek.

Pribelszki Péterné intézményvezető hozzátette, a gyerekek visznek majd haza is a lekvárból, de egy része a szintén hagyományápoló Mihály napi vásáron talál gazdát, cserébe az összegyűjtött gesztenyékért.

– Szilvás süteményt is sütünk majd, de vár még kolbászgyúrás, haluska- és száraztészta-készítés is a gyerekekre. Évek óta részt veszünk az ifjúsági kolbászgyúró versenyen, Aida ötlete nyomán idén először két csapattal is indulunk. A szlovákosok neve „Veselé prasiatka” , azaz „Vidám malackák” lesz – sorolta.

Kóstoláskor a szlovák asszonyok hangsúlyozták, a szilván kívül semmi sincs a lekvárban, még cukor sem, mert annyira finom, édes gyümölcsöt vittek a gyerekek: – Attól kezdve, hogy felforr, megállás nélkül, órákon keresztül kavarni kell, de megéri, mert ízletes csemegét jelent télen is – tették hozzá.