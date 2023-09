Megkeresésünkre a vármegyei rendőr-főkapitányságon elmondták, csak akkor engedjék a gyermeket egyedül közlekedni a szülők, ha úgy ítélik meg, képes vigyázni magára, megismerte a legfontosabb közlekedési szabályokat és megfelelően alkalmazza is azokat. Hozzátették, balesetmegelőzés tekintetében nagyon fontos a szülői példamutatás. Fel kell hívni a kisdiákok figyelmét arra, hogy mielőtt úttestre lépnek, nézzenek jól körül, tilos jelzésnél semmiképp ne menjenek át a zebrán, villogó zöldnél se lépjenek már le az útra. Ha zebra van, de közlekedési lámpa nincs, csak akkor induljanak el, ha biztonságos távolságból nem jön semmi, vagy a jármű megadja az elsőbbséget. Fontos, hogy tudják, álló autó, busz, vagy bokor, fa mögül nem szabad kiszaladni az útra, és olyan gyalogos-átkelőn, ahol van lámpa, piroson még akkor sem szabad átmenni, ha épp nem jön semmi. A rendőrség időről időre figyelmezteti a járművezetőket is, hogy ha az úttest szélén kerékpározó gyermeket kerülnek ki, tartsanak nagyobb oldaltávolságot. Az egyenruhások azt tanácsolják, hogy a kerékpárral járó gyermekek hordjanak láthatósági mellényt, biciklijeik legyenek jó műszaki állapotban, működjenek a lámpáik, adjanak jó fényt a prizmák. Mielőtt gyermek egyedül indul útnak, tanácsos a szülővel végigjárni az útvonalat, hogy megismerje sajátosságait, veszélyforrásait.

Egy gyulai édesanya kifejtette, még sokáig nem fogja egyedül engedni a lányait iskolába, hiszen rengeteg a jármű az utakon, bármikor megtörténhet a baj. Amíg megteheti, addig biztonságban tudja őket, autóval viszi-hozza. Szerinte a mai gyerekek szétszórtabbak, a forgalom pedig jelentősen megnövekedett. Ha a nagyobbik gyermeke eléri a 13-14 éves kort, s érettnek látja a feladatra, akkor esetleg elengedi majd őket együtt.

Egy békéscsabai édesapa hangsúlyozta, a gyermek személyiségétől is nagyban függ, mikor válhat a közlekedésben is önállóvá. Ők valamivel több, mint egy kilométerre laknak az iskolától, tehát amíg nem tud magabiztosan közlekedni, figyelni a veszélyekre a fia biciklivel is, addig nem engedik el egyedül. Negyedikes koráig még biztosan kíséri valaki a családból oda-vissza.