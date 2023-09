Csaba-tó 1 órája

Sorra fogja a szebbnél szebb pontyokat a békéscsabai, „matrózos” Vasas Norbert

A jaminai Csaba-tó ezen a hétvégén is benépesült, a Matróz Horgászegyesület tagjai szép számmal dobták be botjaikat. Akadtak, akik két éjszakát is is kint töltötték, miként a békéscsabai Vasas Norbert is. Most őt kerestük fel. Norbi hobbija, sőt szenvedélye a horgászat, kikapcsolja a munka után, jó pár éve tagja a Matróznak.

Nyemcsok László Nyemcsok László

A hétvégén egy szép tőpontyot is kifogott Vasas Norbert

– A Csaba-tóra járok, főként pontyok akadnak a horgomra, de nem egy amurt is kiemeltem már – ecsetelte érdeklődésünkre a sporthorgász. – Most szép tükör- és tőpontyokat fogtam, a minap pedig egy 10 kiló feletti tükörpontyot sikerült megakasztani, kiemelni a vízből. Miután azonban lefertőtlenítem a halakat, ahol megszúrta őket a horog, visszadobom az élőhelyükre. A minap egy 10 kiló feletti tükörponty akadt a horgára

