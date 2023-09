A gyulai képviselő-testület csütörtöki ülésén a grémium az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. ügyeiről is tárgyalt. Dr. Görgényi Ernő elmondta, amikor megalakították az Erkel Ferenc Nonprofit Kft.-t, az első ügyvezetőnek Katona Katalint választották meg, aki lelkesen és magas szakmaisággal vezette a társaságot.

– Azonban eljött az életében egy olyan pont, amikor úgy érezte, hogy váltania kell, ezért kérte, hogy szep­tember 30-ával, közös megegyezéssel szüntessük meg ügyvezetői megbízását, mivel szakmailag más irányban kíván elindulni – tette hozzá dr. Görgényi ­Ernő. A polgármester elmondta­, mindenképpen úgy gondolták, hogy a kettős ügyvezetői struktúrát viszik tovább.

– Rendkívül komplex és nehéz feladat a cégnek valamennyi tevékenységét vezetni, felügyelni, irányítani. Ezért úgy látjuk, hogy jobb, ha megmarad a kettősség a maga logikájával. Fekete-Dombi Ildikó ezentúl is kiállításokért, a kiállítóhelyekért felel majd. A másik ügyvezető, ahogy korábban Katona Katalin a közművelődésért, a művelődésszervezésért – folytatta a gondolatot.

Dr. Görgényi Ernő kitért arra, hogy a másik ügyvezető személyéről széles körű egyeztetést folytatott, már csak azért is, mert Katona Katalin a munkájával nagyon magasra tette a lécet. Mint mondta, a hat éve már a cégnél dolgozó Repisky Dánielt javasolták a tisztségre. Az ülésen Katona Katalin megköszönte az eddigi közös munkát, a sikereket, a figyelmet, a támogatást, amelyet kapott.



– Nagyon szerencsésnek érzem magam, mert egy olyan fejlődési tendencia ment végbe a városban, amelynek részeként az általam vezetett cég épületei is megújulhattak, új arculatot ölthettek – fogalmazott. – Mi pedig ezeken a szenzációs helyeken dolgozhattunk.



Dr. Görgényi Ernő úgy fogalmazott, nem szívesen engedik el, de minden ember életében vannak olyan mérföldkövek, amelyek befolyásolják az irányt, és ez el kell fogadniuk. A képviselők közül Mittag Mónika, dr. Ökrös István, Vigné Fábián Diána, Durkó Károly, Lees-Őssy Gábor egyaránt elismerően szólt Katona Katalin munkájáról, kedvességéről, odafigyeléséről. Repisky Dániel először annak a bizalomnak a fontosságáról szólt, amelyet Katona Katalintól kapott, mióta bekerült az intézménybe. A jövőbeli célokról kifejtette, az eddigi pozitív lendületet szeretnék továbbvinni.

– A kollektíva kiváló, amely bizonyította, hogy minden kihívásra megtalálja a választ – hangsúlyozta. – Szeretnénk, ha a művelődési központban mind a lakosság, mind a közösségek, mind a vendégek ezentúl is azt éreznék, hogy jó bejönni, érdemes bejönni, és mindenki megtalálja a kedvére való programot.

Csatlakoznak az ösztöndíjpályázathoz

A testület döntött arról, hogy az önkormányzat idén is csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. Dr. Görgényi Ernő elmondta, a lehetőség a szociálisan hátrányos helyzetű fiataloknak ad anyagi támogatást ösztöndíj formájában felsőfokú tanulmányaik elvégzéséhez, azért, hogy tanulással előrelépjenek. A grémium 142 ezer 500 forintról 199 ezer 500 forintra emelte a jövedelem­határt, amellyel pályázni lehet.



Maróthy Jánosról nevezik el a gyulai vár körüli területet

A testületi ülés keretében dr. Görgényi Ernő polgármester javasolta, hogy a Várkert utcát és a vár körüli teljes közterületet nevezzék el Maróthy Jánosról, arról a történelmi személyiségről, aki a gyulai uradalom birtokosaként építtette a várat. Jelenleg csak egy kis utca viseli a nevét.

– Kötelesek vagyunk egy elnevezésben is tisztelegni annak a birtokosnak az emléke előtt, aki annak idején építtette a várat, amihez napjainkban virágzó turizmus és a várszínház is kapcsolódik – emelte ki. A jelenlegi Várkert utcában 28 vállalkozás van bejelentve, számukra az önkormányzat anyagi segítséget ad a névváltozás miatti költségek finanszírozására. A testület ezt és a névváltozásra vonatkozó előterjesztést egyaránt támogatta.