Komoly hagyománya van a programnak: a 24 éves rendezvényt először 1999-ben szervezte meg Bognár István, majd 2009-ben, nyugdíjba vonulása után, a feladatot Lachó Gábor vette át. A mérkőzések életében két alkalommal volt kiesés a Covid-járvány és a rezsicsökkentés miatti zárva tartások miatt.

Az idén újult erővel, félszáz résztvevővel újra megrendezték a bajnokságot. Az eseményre több Békés Vármegyei településről, sőt környező vármegyékből is érkeztek mozdonyvezető gyakornokoktól a nyugdíjas korosztályig. Voltak, akik a páros, mások az egyéni, női, férfi amatőr és profi kategóriákban próbálták ki magukat. Az utóbbi években már a póker is helyett kapott az asztalitenisz mellett.

A családias hangulatú nap elengedhetetlen része volt a díjazás, ahol mókás oklevelek és vándorkupák is gazdára találnak – számoltak be a végegyházi intézmény közösségi oldalán.