Márta János már a jövőt tervezi

– Ha az egészségem engedi, jövőre is szeretném megmutatni magamat, a munkámat, azt, hogy megtalálom a napi örömöt az életben akkor is, amikor a betegségek a mozgásomban korlátok közé kényszerítenek. Egy csatahajót készítek, már munkához is láttam – árulta el a fiatalember bizakodva búcsúzásként.

S hogy mi adja számára az újabb motivációt? Megmutatta a lakása falait díszítő sok oklevelet, a serlegeket, amiket az elmúlt több mint egy évtized alatt a makettversenyeken kapott. Megszámoltuk: 22 oklevél, 10 plakett, 1 különdíj, 1 emlékdíj. Gratulálunk!