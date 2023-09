Míg a korábbi években zsebnaptárt, idén az osztálytermekbe elhelyezhető, nagy, fali, JóPálya-naptárt készít a gyerekeknek és az osztályfőnököknek a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott diáknaptár a megszokotthoz hasonló, mégis sokkal több: tartalmazza a továbbtanulás tekintetében legfontosabb dátumokat, határidőket, illetve azt is, mikor lehet lazítani és mikor kell belehúzni a jobb jegyekért. Szerepel benne, meddig kell jelentkezni a középiskolákba, mikor lehet várni az eredményeket, megtalálhatóak a szakképző intézmények elérhetőségei, az orientációs- és dobbantó évfolyamok, a műhelyiskolák. Ezen kívül olvasható benne az is, hogy az általános iskolákból merre tanulhatnak tovább a gyerekek, hiszen a diákok választhatnak gimnáziumok, valamint technikumok és szakképző iskolák között.

Mészárosné Szabó Anna szakképzési osztályvezető elmondta, évről évre emelkedik a szakképzésbe jelentkezők száma. A növekedésben az is szerepet játszik, hogy a fiatalok nem konkrét szakma, hanem ágazat mellett teszik le a voksukat, és az, hogy duális képzésnek köszönhetően gyakorlatközpontú az oktatás. Sokat nyom a latban a szakképzésben járó ösztöndíjrendszer is.

Mészárosné Szabó Anna hozzátette: bár csak most kezdődik el a tanév, hamar elérkezik a következő év eleje, amikor dönteni kell a továbbtanulásról. Erre időben kell készülni, érdemes kikérni a szülők, valamint a barátok véleményét is. Békés vármegyében évente háromezer nyolcadikos áll fontos döntés előtt, és minden évben négyezer kilencedikes jelenik meg az intézményekben – mindez azt jelzi, hogy sokan nem megfelelő döntést hoztak annak idején. A pálya- és középiskola-választás esetében célszerű mérlegelni a képességeket, az érdeklődési kört, az értékeket. Az interneten számos információ érhető el az intézményekről, de ajánlott elmenni a nyílt napokra is, esetleg kapcsolatba lépni immár ott tanuló fiatalokkal, hogy nekik mik a tapasztalataik.

A kamara mindent megtesz azért, hogy a gyerekek megalapozott döntést hozhassanak, ezt segíti a tovabbtanulasbekes.hu oldal, illetve a Facebookon és az Instagramon megtalálható JóPálya – és a Tiéd?! oldalak, ahol szerepelnek az iskolák nyílt napjai, ahol összegyűjtötték, hogy melyik iskola milyen szakokat kínál, melyik képzés melyik iskolában tanulható. Olyan, akár kinyomtatható kártyák is készülnek, amely a leggyakrabban választott szakmákat mutatják be. Ezeken a lapokon szerepel, hogy miről szól az adott szakma, milyen készség kell hozzá, kiknek ajánlott, illetve az is, hol lehet tanulni. A kamara pályaorientációval foglalkozó munkatársai ezen kívül ingyenes osztályfőnöki órákat, szülői értekezleteket és pályaorientációs foglalkozásokat tartanak a nyolcadikos diákoknak és szüleiknek egyaránt. Ezekre a [email protected] e-mail címen lehet bejelentkezni.

A 120 falinaptárt a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás- és Képzőközpont nyomtatta Pluhárné Betkó Bernadett szerkesztésében.