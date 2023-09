Kifejtette, idén minden korábbinál színesebb program várta az érdeklődőket, akik részt vehettek táncbemutatón a Szakura együttes koncertjén, japán művészek előadásában hallgathattak japán dallamokat, elmerülhettek a klasszikus muzsikában a japán zeneakadémisták hangversenyén, japán termékeket vásárolhattak, bepillanthattak a kalligráfia, az origami és az ikebana művészetébe.

– Megismerkedhettek a hagyományos öltözetékekkel, a gasztronómiával és a harcművészetekkel – sorolta. – Japán kultúrájának több szeletét ismerhettük meg a nagyszerű program keretében.

Szólt arról, hogy a szombati volt az első alkalom, amikor a rendezvény középponti elemeként egy japán várost, Hirosimát mutatták be.

– Ez a választás különös megvilágításba helyezi a szomszédunkban zajló harcokat, hiszen a település világszerte ismert szimbóluma a háború értelmetlen pusztításának – tette hozzá. Mint mondta, a Japán Napon többet megtudhattak a városról annál, hogy a második világháborúban az első áldozata volt az atombombának.

Úgy fogalmazott, nem túlzás azt állítani, hogy Békés megyében Gyula a japán kultúra központja, hiszen a városban több olyan civil szervezet működik, amely a japán kultúra valamely értékére alapoz, azt élteti vagy népszerűsíti – s nem csak a Japán Napon, hanem a hétköznapokon is.

Példaként említette a szombati eseményt szervező MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesületet, külön kiemelve a szervezet elnöke, Hankó Ferenc munkásságát. Kitért arra, hogy több karate és aikidó stílusban oktató sportklub is részt vesz a város sportéletében. A Japánkert Barátok Köre Egyesület az önkormányzattal együttműködve pedig a vidéki Magyarországon exkluzív attrakciót, japánkertet létesített a város könyvtárának udvarán.

Ohtaka Masato nagykövet elmondta, szívmelengetőnek tartja, hogy a magyarok mennyi lelkesedést és érdeklődést mutatnak a japán kultúra iránt.

– Ennek gyönyörű példája volt a szombati program megszervezése vagy a gyulai japánkert kialakítása is – folytatta a gondolatot. – Emellett a japán embereket, művészeket, diákokat is mélyen érdekli a magyar kultúra. Sok magyar diák tanul a Magyar Táncművészeti Egyetemen vagy a Liszt Ferenc Zenekakadémián, néhány közülük szombaton Gyulán is felléptek.

Kifejtette, a japán nap tökéletes lehetőség, hogy az érdeklődők jobban megismerjék a japán kultúrát, és találkozzanak japán művészekkel, illetve fellépőkkel. Hozzátette, Magyarország és Japán több mint 150 éve ápol diplomáciai kapcsolatot, és bízik benne, hogy az ilyen kulturális diskurzusokon keresztül a megértés a két ország között tovább mélyül, és a baráti kapcsolat még virágzóbb lesz.