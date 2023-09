Kozma György felelevenítette, hogy 2019 óta tartják a gyulai várkertben a nemzetiségi hagyományok ápolását és a közösséghez való tartozást erősítő eseményt.

– Az ingyenesen látogatható rendezvény a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata egyik legnagyobb eseménye – tette hozzá. – A programmal szeretnénk találkozási lehetőséget biztosítani a több megyében élő magyarországi román közösségnek – emelte ki. – Azzal pedig, hogy a fesztivált a város szívében tartjuk, szeretnénk megmutatni magunkat minél több érdeklődőnek. Kiemelte, a gyulai önkormányzat idén is térítésmentesen biztosítja a helyszínt az eseményhez, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága támogatja a rendezvényt, a fővédnök pedig Soltész Miklós államtitkár.

A 10 órakor kezdődő gasztronómiai versenyen több csapat, román nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, baráti társaságok vesznek majd részt, amelynek tagjai román nemzetiségi ételeket főznek. Tavaly mintegy negyven csapat érkezett a fesztiválra, idén ennél több résztvevőt várnak. Minden csapat számára öt kiló húst biztosítanak, ahogy a sátrat és az asztalokat is. A főzőversenyt négyfős szakmai zsűri értékeli, a csapatok pedig díjakat kapnak majd. A gasztronómia mellett lesz román kulturális, művészeti, gasztronómiai kiállítás, illetve magyarországi román, illetve romániai kultúrcsoportok, énekesek is fellépnek majd, a megyéből is. Sztárfellépőként a romániai Lorenna ad koncertet.

Az eseményen 350 literes üstben csorbát és ezer adag töltött káposztát is főznek majd. Az újdonságnak számító családi napon ugrálóvár, kézműves foglalkozás, Hevesi Imre gyermekkoncert várja a látogatókat.