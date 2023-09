Kozma György, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke elmondta, a hagyományos gasztronómiai fesztivált idén családi nappal is bővítették, amivel a gyerekeket és szüleiket, illetve családjaikat is szerették volna még inkább bevonni a programba.

– A fesztivál keretében szervezett főzőversenyre rekordszámú, hatvanegy csapat nevezett – emelte ki Kozma György. – Bekapcsolódtak a gasztronómiai megmérettetésbe románok lakta települések román nemzetiségi önkormányzatai, civil szervezetei, baráti körök és társaságok, illetve a gyulai önkormányzat is részt vett az eseményen.

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke elmondta, a versenyen számos különböző ételt készítettek a csapatok, köztük például micset, csorbát, töltött káposztát, illetve kiváló pörköltek is rotyogtak a bográcsokban. Maga a román önkormányzat is külön készült az eseményre, egy hatalmas, 350 literes látványüstben 700 adag csorba levest főztek, emellett 1000 darab töltött káposzta is készült, amit a leveshez hasonlóan a látogatók között osztottak szét.