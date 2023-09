Makettkiállítás 33 perce

Nyerő a pécsi Szűcs Pál kastélya, a kiscsákói

Nagyszénás, Békéscsaba, Kiscsákó, Pécs - vajon mi a kapcsolódás e települések között? Eláruljuk. A hétvégi, békéscsabai, 29. makettkiállítás és verseny, amelyre Pécsről is érkezett nevező. Szűcs Pál. Ő az, aki a páratlanul szép hazai kastélyokat is megörökíti gyufaszálakból. És van egy másik szenvedélye is: olyan romos, pusztulásra ítélt épületeket is aprólékos munkával megmintáz kicsiben, amiket szinte csak így lehet megmenteni az utókornak.

Csete Ilona Csete Ilona

Szűcs Pál a békéscsabai kiállításon Fotó: BMH

Szűcs Pál készítette el a kiscsákói vadászkastélyt gyufaszálakból s ezzel nevezett az idei, békéscsabai makettkiállításra. Első díjat nyert. Nem először tette meg a hosszú utat Pécs és Békéscsaba között. – Korábban is neveztem, kaptam 2020-ban is első helyezettnek járó elismerést és különdíjasnak is mondhatom magamat a békéscsabai kiállításon. Idén áprilisban Mosonmagyaróvárra is vittem makettet, onnan ezüstéremmel tértem haza – árulta el az előzményeket. Idén a kiscsákói kastély aprólékosan kidolgozott makettje nyerte el a bírálók tetszését Békésben. – Jól éreztem magam Békéscsabán és a verseny után a nagyszénási barátainknál is – mesélt tovább. Nagy Lajosékkal akkor ismerkedett meg, amikor egy téli napon bejáráson vett részt Kiscsákón, fotózott, mért, megfigyelt, alaposan szemrevételezett mindent, hogy amikor majd munkához lát, minden információ a rendelkezésére álljon. Nagy Lajosék és a makettkészítő Szűcs Pál (középen) – Mintha ma lett volna, 2020 októberére, nyolc hónap alatt elkészültem a gyufákból készült kiscsákói kastélyommal. Ez volt a tizedik makettem – esélte. A szénásiak, a Kiscsákóhoz kötődők az elszármazottak találkozóján hirdettek gyufagyűjtési akciót, 18 kiló alapanyagot szállítottak el a makettkészítőhöz akkor, aki fel is használta az összes gyufát. Most a fotózás kedvéért levette a makettet védelmező borítást és a házigazdákkal elkészült néhány közös fotó Szűcs Pállal Nagyszénáson. Azóta a makettkészítő már új tervein dolgozik. Mostanában készül el a somlószőlősi kastélya és már újabb romos, baranyai kastélyt szeretne megmintázni, hogy örök emlék így maradhasson az utókornak. A barátai, a nagyszénásiak pedig készülődnek a kiscsákói találkozóra, aminek közeleg a dátuma: ez lesz a nyolcadik szeptember 23-án. Hívja, várja a népszerű alkalomra az érdeklődőket a szervező, Nagy Lajos és felesége.

