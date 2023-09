Dr. Ambrus Zoltán, az első kolbászfesztivál főszervezője is részt vett az eseményen, feleségével, Zsuzsával. Megemlékeztek Hanó Miklósról, Békéscsaba minap elhunyt alpolgármesteréről, aki a legelejétől a kolbászfesztivál támogatója és részvevője volt. Az első hízókat még ő dolgozta fel a csabai SZTK-pályán, később is a rendezvény lelkes támogatója volt a békéscsabai sportcsarnoknál, majd a mostani helyszínen, a CsabaParkban is. Tagja lett volna az október 19-22. közötti kolbászfesztivál beharangozó rendezvényének, a nemzetközi szárazkolbászverseny zsűrijének is, de a sors közbeszólt.

Lugosi Gyuláné Vali és dr. Ambrus Zoltán