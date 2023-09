Elrajtolt a XXV. Szarvasi Szilvanapok, amely idén új helszínen várja a szilva szerelmeseit és a szórakozni vágyókat, de ezúttal is a megszokott, közkedvelt programokkal. A gasztokulturális rendezvény a hagyományoknak megfelelően felvonulással indult péntek délután, amit a hivatalos megnyitó követett a Vízi Színházban.

Zalai Mihály, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, a korosztálya még egy olyan időben nőtt fel, amikor az utcán végigmenve mindenütt gyümölcsfákat láttak. Eleink ugyanis nem különböző dísznövényeket ültettek a házak elé, hanem azt a teret is kihasználva gyümölcsöket termeltek. Közöttük a leggyakoribb pedig a szilva volt, ami egyébként az egész életünket végig kíséri. Gyermekként ugyanis a finom sütemények és gombóc töltelékeként , valamint lekvár formájában imádjuk, felnőttként pedig akár szilvapálinka, vagy szilvás sör formájában is megkóstolhatjuk. Hozzátette, hálásak lehetünk tehát ennek a gyümölcsnek, és persze azoknak a szervezőknek is, akik évről-évre, immár negyed évszázada életre hívják a Szarvasi Szilvanapokat. A rendezvény ráadásul minden évben egyre nagyobb népszerűségnek örvend, így már ki is nőtte korábbi helyszínét.

Babák Mihály polgármester kifejtette, hálás azért, hogy mondhatni legnagyobb rendezvényükön egyre többen vannak jelen, és ahogy a korábbi években, úgy most is képviseltetik magukat a szomszéd települések, illetve testvérvárosaik is. Visszaemlékezett, elődeik, amikor 301 évvel ezelőtt elindultak Felvidékről, még kevésbé értékelték a szilvát, de Tessedik Sámuel később a Szarvason otthont teremtő embereknek megtanította, hogy mennyire fontos gyümölcs ez. Végül hangsúlyozta, a rendezvény résztvevőitől azt kéri, hogy ezen a három napon érezzék jól magukat, és fogyasszanak minél több szilvás finomságot.

A polgármester után Oli Hapanan, a Keuruu Finn-Magyar Baráti Társaság elnöke köszöntötte a jelenlévőket, aki hosszú évek óta visszajár a rendezvényre. A következő köszöntőt Asia Musella mondta, aki Szarvas olasz testvérvárosát, Bucine-t képviselte. Szentegyházáról Lőrincz Csaba polgármester szólt néhány szót, illetve a szilágysomlyói delegáció is üdvözölt mindenkit. Barótról dr. Ágoston István képviselte a színpadon a testvérváros delegációját, az élesdieket pedig Kajántó Pál alpolgármester. A köszöntők után szilvapálinkával koccintottak a jelenlévők, majd elkezdődött a mulatság.