Belgrádban népszerűsítenék Békéscsabát

Kapcsolatot építenek Békéscsaba és Magyarország belgrádi nagykövetsége között – ismertette Opauszki Zoltán, a város turisztikáért felelős tanácsnoka. Részletezte, Kaszab Róberttel, a belgrádi magyar külképviselet mellett működő magyar kulturális intézet, a Collegium Hungaricum Belgrád igazgatójával arról beszélgettek a minap Békéscsabán, hogy miként tudnak közösen dolgozni a Békéscsabát és Gyulát magában foglaló turisztikai térség szerbiai népszerűsítésén. Megjegyezte, hogy a kapcsolatfelvételnek különlegességet ad az, hogy Róbert is békéscsabai, gyakran van a városban, és most is hazalátogatása teremtett lehetőséget egy találkozóra. Célkitűzéseik között szerepel a dél-magyarországi települések, közöttük a Békés vármegyei turisztikai térség népszerűsítése Szerbiában, annak érdekében, hogy mind több szerbiai látogató érkezzék ide, megismerve az itteni városokat, turisztikai attrakciókat.

Akár havi húszezer forint ösztöndíjat is ad Békéscsaba

Most is csatlakozik a békéscsabai önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. A rászoruló egyetemista, főiskolás, valamint felsőoktatásba készülő végzős középiskolások – rászorultságtól függően – havi 20 ezer, 18 ezer vagy 15 ezer forintos támogatást kaphatnak. A Fidesz-frakció sajtótájékoztatóján dr. Csicsely Ilona kiemelte: nemcsak az ösztöndíjak mértékén emeltek, hanem a jövedelemhatárokon is, mindez pedig azt jelenti, hogy többen élhetnek a lehetőséggel. A pályázati kiírás október elejére várható, a kérelmeket november 3-ig kell benyújtani. A Bursa Hungarica ösztöndíj egyébként nem csak a város által adott támogatásból áll, tesz mellé bizonyos összeget az állam és a vármegye önkormányzata is.

Három napra Békéscsabára érkezett a Petőfi-busz

Leparkolt Békéscsaba főterén a Petőfi-busz, a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása, amely annak apropóján jött létre, hogy 200 éve született az egyik, ha nem a legismertebb magyar költő. Az interaktív és érdekességeket, Petőfi Sándort több szerepkörben bemutató tárlatot már kedden is számos diákcsoport, kíváncsi szempár tekintette meg, és erre még szerdán és csütörtökön is 9 és 17 óra között nyílik lehetőség.

Több trefortos is most esett át a tűzkeresztségen Békéscsabán

Véradást szervezett a BSZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, a Vöröskereszttel és a véradó állomással együttműködve kedden a békéscsabai középiskolában. Összességében több tucatnyian nyújtottak segítséget. Közülük számos diák most esett át a tűzkeresztségen, azaz most adott először vért. Nagy Miklós, a Trefort igazgatóhelyettese elmondta: immár 30 éves múltra tekint vissza a véradásszervezés a középiskolában, évente akár több alkalommal is tartanak akciókat. A mostani véradásnak az adott apropót, hogy egy tanuló segítségre szorul, egy hosszú és bonyolult gerincműtét vár rá – ezért is volt fontos, hogy ezúttal minél többen nyújtsanak segítséget. Megjegyezte: a Trefort oktatói, munkatársai közül többen is a rendszeres véradók közé tartoznak.

Rendőrök jártak a csabai vasútállomáson

Ezen a héten zajlik országszerte, így Békésben is a RAILPOL (Vasúti Rendőrségek Európai Szervezete) által koordinált 7. Rail Action Week elnevezésű akció. A cél elsősorban az, hogy megelőzzék a vasúti átjárón történő áthaladás szabályainak megsértését, továbbá azt, hogy a vasúti jelzőberendezéseket, a vasúti közlekedés biztonsága szempontjából nélkülözhetetlen eszközöket, valamint az utasok tájékoztatására szolgáló eszközöket megrongálják.

Az ellenőrzés során kiemelt figyelmet fordítanak a mozgó vonatokra történő fel- és leszállásra, valamint a vasúti közlekedés folytonosságát veszélyeztető jogellenes és tiltott cselekmények megelőzésére – ezért tartottak ellenőrzést kedden a csabai pályaudvaron is.