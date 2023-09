Fülöp Csaba úgy értékelt, hogy egészséges állapotban van Békéscsaba idei költségvetése. Tavaly 3,7 milliárd forint jött be iparűzési adóból, és úgy saccolták év elején, hogy idén ez 4,4 milliárd forint lehet. Mostanra látszik, hogy ennél is több folyhat be a gazdasági folyamatok miatt. Ahhoz, hogy jól áll a büdzsé, hozzájárult állami támogatás és az is, hogy az önkormányzati intézmények, cégek takarékosan gazdálkodtak. Erre a körültekintésre a jövőben is szükség lesz szerinte.

Miklós Attila elmondta, tavaly nyáron volt egy beszélgetés, arról, hogy érdemes lenne megszondázni a bankpiacot, meg lehetne-e olcsóbban is oldani az önkormányzat számlavezetését. A csütörtöki ülésen megkérdezte, mi lett a felmérés eredménye, volt-e beszerzési eljárás. Kiderült: három beszerzési eljárás is lezajlott, az első kettő eredménytelen lett. A harmadik lett eredményes, ám nem az a bank lett a nyertes, ahol a számlát vezetik. Elmondta: kikérte a beszerzési eljárások dokumentációit, kíváncsi arra, hogy miért volt szükség három eljárásra, és hogy idő közben változtak-e az értékelési szempontok.