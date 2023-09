Az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet Szülészet Nőgyógyászati Osztályán 2023. szeptember 6-án, 14 óra 7 perckor született meg az idei esztendő 400. babája.

– A várandósság ideje alatt sajnos több probléma is felmerült, volt, hogy be is kellett feküdnöm a kórházba. De a vége jó volt, természetes úton, minden gond nélkül megszületett a pici dr. Kancsó János vezetésével. És ez a legfontosabb – mesélte a boldog anyuka.

A kisfiú a család 4. gyermeke, 6 éves nővére, valamint 3 és 1 éves bátyja várja otthon.

– Főleg a nagylány rágta a fülem hetek óta, mikor érkezik már haza az újabb pici baba. A két öccsénél is sokat segített, nagyon anyáskodó. Mellettük persze a család is készül már, mindenki nagyon várja, hogy lássák – fogalmazott Erzsébet.

A szülést levezető dr. Kancsó János mellett az osztályon dolgozó kollégák köszöntötték a büszke anyukát és a kislányt.

Fotó: Melega Krisztián / Forrás: Dr. László Elek Kórház

A szokásoknak megfelelően a család 10 ezer forint értékű vásárlási utalványt kapott, aminek felét a Szent Szilvia Alapítvány, másik felét az orosházi TESCO áruházban található Margaréta Babaáruház tulajdonosa, Nagy Krisztina Margaréta ajánlotta fel.

A babának és az anyukának jó egészséget, a családnak pedig sok örömet és boldogságot kívánunk!