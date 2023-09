Ismertették, a nagy szikibagoly egy fokozottan védett, speciális lepkefaj, amely csupán egyetlen tápnövényhez, a sziki kocsordhoz kötődik. Mivel a Dévaványa környéki szikes pusztákon nagyobb kiterjedésű kocsordos állományok vannak, így itt ez a lepkefaj is gyakrabban fordul elő. Idén pedig a sziki kocsord állománya kifejezetten jó sűrűségű, helyenként több száz, sőt több ezer tő is van. Egy-egy ilyen területen akár száz nagy szikibagolylepke is megtalálható.

Ez a lepkefaj ritkán kerül szem elé, legnagyobb eséllyel éjszaka, lámpázás mellett tudjuk megpillantani. Jelenlétére úgy is következtethetünk, ha alaposan megvizsgáljuk a sziki kocsordok tövét, s ott apró, fehér halmokat, forgácsszerű, grízre hasonlító növényrészecskéket találunk. A szikibagolylepkék hernyója ugyanis a növény gyökerét rágja, és a forgácsszerű gyökérrészeket a felszínre kotorja.

A bábokból szeptember-októberben bújnak ki az imágók. A kifejlett lepkék közepes termetűek, körülbelül 4 centiméteresek, szárnyfesztávolságuk eléri az 5,5 centimétert. Szép vöröses-narancsos barnás színezetűek, szárnyaikat fehér foltok díszítik.

A nemzeti park írásából kiderült, hogy az igazgatóság október 5-én, csütörtökön, 19 és 21 óra között „Éjjel a szikibaglyok nyomában” címmel szakvezetéses túrát szervez a Dévaványai-Ecsegi pusztákon. A találkozó helyszíne a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpont. Kérik, hogy az érdeklődők kísérjék figyelemmel honlapjukat, mivel a túra időpontja az időjárás függvényében változhat.