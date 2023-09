Immár harmadik alkalommal érkeztek az előző év legjobb magyar sajtófotói Békéscsabára, a Szent István térre a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium művészeti tagozatának szervezésében.

Hét település vezetőjét köszöntötte csütörtökön Medgyesegyházán Erdős Norbert a közelmúltban napvilágot látott REKI-pályázat sikereinek apropóján. Elmondta, minden településen komoly munka folyik, országgyűlési képviselőként pedig mindent megtesz, hogy segítse azt.

Alig másfél hónap alatt több mint 3500-an keresték fel az egykori alispáni lakban kialakított gyulai Játszóházat – jelentette be a helyszínen megtartott csütörtöki sajtótájékoztatóján dr. Görgényi Ernő polgármester és Alt Norbert alpolgármester. A kormány pedig újabb közel 110 millió forint kiegészítő forrással támogatta a fejlesztést.

A Gál Ferenc Egyetem Békéscsabai Gazdasági Karán ősszel tanulmányaikat megkezdő elsős hallgatókat köszöntötték csütörtökön. Elhangzott, idén mintegy 250 hallgató kezdi meg tanulmányait az egyetem békéscsabai campusán, körülbelül két és félszer többen, mint a korábbi években.

Ötéves beruházási tervet ismertetett, és felvázolt egy új hídépítési programot a Tiszán és a Dunán is Lázár János a napokban a makói Rádió7-nek nyilatkozva. Az építési és közlekedési miniszter az interjúban számos Békés vármegyét érintő elképzelést is ismertetett. Mint fogalmazott, lát potenciált Békéscsabában is.

Huszadik alkalommal rendezték meg az Országos Vízirendészeti Járőrversenyt. A kétnapos szakmai verseny vármegyei kategóriájában a Békés vármegyei Medve István és Márk Róbert rendőr zászlósok lettek az elsők.

Lezuhant egy rendőrségi helikopter Balatonszéplak-alsónál, Zamárdi közelében.

Egy férfi meghalt, amikor három kamion ütközött az M4-es autóutat az M0-ssal összekötő útszakaszon, Üllőnél.